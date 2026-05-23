×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da sahte para ve altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İstanbul Mali Suçlar#Sahte Altın
İstanbulda sahte para ve altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 09:45

İstanbul'da 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda sahte para ve altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet avro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İstanbul Mali Suçlar#Sahte Altın

BAKMADAN GEÇME!