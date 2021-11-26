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İstanbul'da sahte ilaç depolarına baskın, şebeke çökertildi! Sahte Kovid ilaçları ele geçirildi

#İstanbul#Sahte İlaç#Koronavirüs
İstanbulda sahte ilaç depolarına baskın, şebeke çökertildi Sahte Kovid ilaçları ele geçirildi

İstanbul’da sahte ilaç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında koronavirüs ilacının da bulunduğu yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin bu ilaçları kuryeler aracılığı ile Türkiye geneline dağıttığını tespit etti. Çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs düzenlendikleri de tespit edilen şebekenin, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi oluşturdukları ve bunun üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde halkın sağlığını tehlikeye sokacak sahte ilaç üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Üretilen bu ilaçların gecekondu mahallesinde kiralanan depolarda muhafaza edildiği ve kuryeler aracılığı ile ülke geneline dağıtıldığı tespit edildi.

İstanbulda sahte ilaç depolarına baskın, şebeke çökertildi Sahte Kovid ilaçları ele geçirildi

Mali Şube ekipleri sahte ilaç üreten şebekeye yönelik operasyon için düğmeye bastı. 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan armalarda, 450 bin adet Covid-19 tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Covid-19 ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar, 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri, 150 litre ilaç yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 av tüfeği ele geçirildi.

İstanbulda sahte ilaç depolarına baskın, şebeke çökertildi Sahte Kovid ilaçları ele geçirildi

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BARKOD SİSTEMİNE GİRİLDİĞİNDE İLAÇLAR ORİJİNALMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Öte yandan, ekiplerce, yapılan araştırmaların devamında şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri belirlenirken, ayrıca şüphelilerin çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs düzenlendikleri tespit edildi.

Şebeke, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği de ortaya çıktı.

İstanbulda sahte ilaç depolarına baskın, şebeke çökertildi Sahte Kovid ilaçları ele geçirildi

Ekiplerce, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edilirken, 3 şüphelinin emniyetteki işlerinin devama etiği, 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Baskın anı kameralarca görüntülenirken, ele geçirilen sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbulda sahte ilaç depolarına baskın, şebeke çökertildi Sahte Kovid ilaçları ele geçirildi

İstanbul'da sahte ilaç depolarına baskın anı kamerada
daha fazla video içinİstanbul'da sahte ilaç depolarına baskın anı kamerada
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#İstanbul#Sahte İlaç#Koronavirüs

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