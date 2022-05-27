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İstanbul'da sahte 'ikamet izni' operasyonu

#İkamet İzni#İstanbul#Operasyon
İstanbulda sahte ikamet izni operasyonu

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği, aranması olan kişilere ise sahte evrak düzenlenebileceği" şeklinde paylaşımlar yapan bir danışmanlık şirketi ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler, 24 Mayıs'ta şirketin Bağcılar'daki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda M.T. ile Y.T. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve kaçak sigara ile evrak ve dijital malzeme ele getirildi. Söz konusu şirkete 120 bin lira para cezası uygulanırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbulda sahte ikamet izni operasyonu

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#İkamet İzni#İstanbul#Operasyon

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