İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 46 kişi sahte alkolden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor. 7 kişinin ise taburcu edildikleri öğrenildi. Sahte içkiden ölümlerin ardından polis ekiplerinin insan hayatını hiçe sayanlara yönelik denetimleri hız kesmeden sürüyor.

Zehirlenen vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olanların yakalanması için Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Sultangazi ve Bakırköy'de operasyon yapıldı. Operasyonlarda 19 şüphelinin yakalandığı ve bunlardan 8’inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.