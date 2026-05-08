×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sahte İçki#Gece Kulübü
İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 11:34

İstanbul'da polis ekiplerinin son bir haftada restoran, gece kulübü ve barlara yönelik düzenlediği sahte içki operasyonlarında 2 bin 350 litre alkol ile 91 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ataşehir, Kadıköy ve Arnavutköy’de restoran, gece kulübü, barlara operasyon düzenledi.

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre ele geçirildi

Yapılan aramalarda alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toplam 2 bin 350 litre etil/metil alkol ile 91 şişe sahte içki ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca bin 454 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 iş yeri mühürlenerek kapatıldı. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise işlemler sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sahte İçki#Gece Kulübü

BAKMADAN GEÇME!