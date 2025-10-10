×
İstanbul'da sahte fatura soruşturması: 25 gözaltı! 127 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar

İstanbulda sahte fatura soruşturması: 25 gözaltı 127 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 09:59

İstanbul'da 369 kişiden muvafakatname alarak sahte fatura düzenleyen şüphelilerin 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda 25 kişi yakalandı, 6 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardımcı olacaklarını söyleyen şüphelilerin, bu kişilere kredi tahsis etmiş gibi işlem yaparak ürün satışı gerçekleştirilmiş gibi fatura düzenledikleri belirlendi.

127 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR

Düzenlenen bu sahte faturaların bedellerinin tahsili için icra müdürlüklerine dilekçeler verdirildiği, toplamda 369 kişinin icra dairelerine giderek şüphelilere muvafakatname sunduğu tespit edildi. Yapılan tespit sonucunda şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

10 Ekim günü şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 4 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 25 şüphelinin yakalandığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

