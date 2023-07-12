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İstanbul'da sahte araç kiralama sitesi dolandırıcılarına operasyon!

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#İstanbul#Polis#Suç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 13:52

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, araç kiralama firmasını bünyesinde bulunduran bir internet sitesinin sahtelerini kuran ve bu siteler sayesinde çok sayıda kişiyi dolandıranlara yönelik operasyon düzenlenen operasyonlarda 71 kişi yakalandı.

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok araç kiralama firmasını bünyesinde bulunduran bir internet sitesinden araç kiralayıp ödeme yapmalarına rağmen araçları temin edemeyen mağdurların ihbarları üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, mağdurların araç kiraladıkları sitelerin gerçek olmadığını ve orijinaline benzer isimle farklı alan adlarıyla açıldıklarını tespit etti. Ekipler, söz konusu sahte siteleri açan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin örgütlü bir şekilde hareket ederek, çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirledi. Şüphelileri ve kaldıkları adresleri tespit eden ekipler, sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere 23 ilde 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 71 şüpheli gözaltına alınırken 16 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Firari 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

 

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#İstanbul#Polis#Suç

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