İstanbul'da sahipsiz köpek ölmek üzere olan yavrusunu veteriner kliniğine getirdi... O anlar güvenlik kamerasında

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Adnan Kahveci Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü sahipsiz bir köpek durumu kötü olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına bıraktı. Olayı fark eden veteriner teknikeri, köpek yavrusunu alarak tedavi etti.
Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan köpek yavrusu klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.
Daha önceden hayvanseverler tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.
Kliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını ancak yavrularının öldüğünü, sağ kaldığı düşünülen son yavrusunun ise ölmemesi için hayvanseverler tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.
YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, anne köpeğin, yavrusunu ağzında taşıyarak yardım istediği ve klinikteki çalışanlar tarafından yoğun bakıma alındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.