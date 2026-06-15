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İstanbul'da sahilde panik anları: Devriye gezen ekip kurtardı

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#İstanbul#Avcılar#Denizköşkler
İstanbulda sahilde panik anları: Devriye gezen ekip kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 09:39

Avcılar'da kayalıklardan denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren D.S.(43), sahil bölgesinde devriye görevi yapan yunus polisleri tarafından kurtarıldı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Denizköşkler Mahallesi sahilindeki kayalık bölgede D.S.'nin suya düştüğünü gören çevredekiler, devriye görevi yapan yunus ekibine ait aracı durdurdu. İnen ekipteki bir polis memuru, suda çırpınan kadını eliyle tutarak çekip kurtardı.

İstanbulda sahilde panik anları: Devriye gezen ekip kurtardı

Bu arada, polisin diğer ekip arkadaşı ise sağlık ekibi istedi. Kadın kayalıklardan çıkarılırken, gelen 112 Acil Sağlık ekibi sudan çıkarılan kadını ambulansa aldı ve genel sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti.

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İstanbulda sahilde panik anları: Devriye gezen ekip kurtardı

Kadının kurtarıldığı bölge ve polisin kadının sağlık ekiplerine teslim ettiği anlar havadan görüntülendi.

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İstanbulda sahilde panik anları: Devriye gezen ekip kurtardı

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#İstanbul#Avcılar#Denizköşkler

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