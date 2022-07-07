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OkmeydanÄ± Prof. Dr. Cemil TaÅŸcÄ±oÄŸlu Åžehir Hastanesi ve AtaÅŸehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± saat 09.00'da eylem yaptÄ±.Â

OkmeydanÄ± Prof. Dr. Cemil TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu Åžehir Hastanesinde saat 09.30'da gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemde, doktor ve Ã§alÄ±ÅŸanlar, Dr. Ekrem Karakaya'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini , 15 dakika boyunca sessizce oturarak protesto etti. BaÅŸhekim DoÃ§. Dr. Mehmet Mesut SÃ¶nmez'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± eylemde, uÄŸradÄ±klarÄ± ÅŸiddet sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu. Hastaneye muayene iÃ§in gelen bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n da alkÄ±ÅŸlarla destek verdiÄŸi eylemde sÄ±k sÄ±k 'SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet son bulsun' sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.Â

"HEPÄ°MÄ°Z ÃœZGÃœNÃœZ, KIZGINIZ"

Hastaneye muayene iÃ§in gelenlerin de alkÄ±ÅŸlarla destek verdiÄŸi eylemde konuÅŸan, Uzman Dr. AyÅŸegÃ¼l Bilen meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden dolayÄ± acÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu ifade ederek "Can gÃ¼venliÄŸimizi istiyoruz. Sizlere saÄŸlÄ±klÄ± ortamlarda, saÄŸlÄ±klÄ± hizmet sunmak istiyoruz. AcÄ±mÄ±z Ã§ok bÃ¼yÃ¼k, Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m" dedi. Hekim-Sen adÄ±na konuÅŸan MÃ¼cahit AktÃ¼rk ise "Hepimiz Ã¼zgÃ¼nÃ¼z, kÄ±zgÄ±nÄ±z. SÄ±ranÄ±n bize ne zaman geleceÄŸinin endiÅŸesi iÃ§erisindeyiz. Hepimiz kendimizi sahipsiz ve deÄŸersiz hissediyoruz. HiÃ§ kimsenin umrunda olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Åžiddeti Ã¶nleyici tedbirler almak, yapana ceza vermekten daha etkindir. X-Ray cihazÄ±, metal dedektÃ¶rÃ¼ Ã¶ldÃ¼rÃ¼len hekimlerin hayatÄ±ndan, yaralanan, darp edilen hekimlerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan daha mÄ± deÄŸerliydi" diye konuÅŸtu.

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Hekim BirliÄŸi SendikasÄ± Ä°stanbul Temsilcisi Helin BaÄŸcÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: KaybÄ±mÄ±z tarifsiz. ÃœzgÃ¼nÃ¼z, Ã¶fkeliyiz, yastayÄ±z. 'Biz hekimler artÄ±k tÃ¼kendik' dedik, dinlemediniz. 'Biz hekimler saÄŸlÄ±k hizmeti verdiÄŸimiz kamu kurumlarÄ± iÃ§erisinde sÃ¶zel, fiziki saldÄ±rÄ±ya uÄŸruyor hatta Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yoruz' dedik, duymadÄ±nÄ±z. 'Biz hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± gÃ¶stermelik koruma kanunlarÄ± ile deÄŸil caydÄ±rÄ±cÄ± hÃ¼kÃ¼mler iÃ§eren kanunlar Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz' dedik, gÃ¶rmezden geldiniz.

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SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet EmekÃ§ileri SendikasÄ± TÃ¼lin Ã‡elik de "BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun.Bu son olsun diyoruz. SaÄŸlÄ±kta Ã¶nlenemeyen hatta artarak devam eden ÅŸiddetin sorumlularÄ±, saÄŸlÄ±kta yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye, bizleri hasta ve yakÄ±nlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmeye devam ediyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"ÅžÄ°DDET UYGULAYANLAR Ä°STÄ°SNASIZ CEZALANDIRILSIN"

AtaÅŸehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde de saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± bahÃ§ede 15 dakika sessiz oturarak eylem gerÃ§ekleÅŸtirildi. BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± okuyan Ãœroloji Uzman Dr. Mete DeÄŸirmenci "Doktor Ekrem Karakaya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. ÃœzgÃ¼nÃ¼z, Ã¶fkeliyiz. Yeter artÄ±k. Åžiddete maruz kalmadÄ±k. Ã–lmek istemiyoruz. YaÅŸamak ve yaÅŸatmak istiyoruz. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± hemen ÅŸimdi amansÄ±z, fakatsÄ±z, Ã¶nlem alÄ±nsÄ±n. Åžiddet uygulayanlar istisnasÄ±z cezalandÄ±rÄ±lsÄ±n. Ä°ÅŸ yerlerimiz gÃ¼venli hale gelene kadar can gÃ¼venliÄŸimizin tehdit altÄ±nda bulunduÄŸu yerlerde gerekirse Ã§alÄ±ÅŸmaktan kaÃ§Ä±nma hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ilan ediyoruz "dedi.

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Eylemde ayrÄ±ca, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin son bulmasÄ± talebiyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, TÃ¼rkiye genelinde, acil servis iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapÄ±lacaÄŸÄ±, acil servis dÄ±ÅŸÄ±nda hasta bakÄ±lmayacaÄŸÄ± duyuruldu.

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