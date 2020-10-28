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İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

İstanbul'da Sağlık Bakan Koca başkanlığında kritik toplantı

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İstanbul'da Sağlık Bakan Koca başkanlığında kritik toplantı
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İstanbul'da 11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriliyor.

İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunun 11'inci toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı hakkındaki detayı sosyal medya hesabından, "11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Güç bizde; Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz!" notuyla paylaştı.

İstanbulda Sağlık Bakan Koca başkanlığında kritik toplantı


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