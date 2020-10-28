İstanbul'da Sağlık Bakan Koca başkanlığında kritik toplantı

İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunun 11'inci toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı hakkındaki detayı sosyal medya hesabından, "11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Güç bizde; Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz!" notuyla paylaştı.





