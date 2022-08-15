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İstanbul’da sağanak yağış uyarısı

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#AKOM#İstanbul#Sağanak
İstanbul’da sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

AKOM bugün için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) mega kentin yeni haftaya kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında gireceğini duyurdu. AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre bugünün ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması, saat 18.00 sıralarına kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

 

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#AKOM#İstanbul#Sağanak

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