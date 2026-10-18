×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da sağanak yağış toprağı yumuşattı! İnşaat alanındaki heyelan binayı tehdit etti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Heyelan#Pendik İnşaat Kazası#Toprak Kayması
İstanbul’da sağanak yağış toprağı yumuşattı İnşaat alanındaki heyelan binayı tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 09:07

İstanbul Pendik'te sağanak yağış nedeniyle yumuşayan toprakta kayma meydana geldi. Sitenin bahçesinin de etkilendiği olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, 9 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi.

İstanbul’da sağanak yağış toprağı yumuşattı İnşaat alanındaki heyelan binayı tehdit etti

İddiaya göre, 9 katlı apartmanın bulunduğu sitenin önündeki inşaat alanında yağmur nedeniyle yumuşayan toprakta kayma meydana geldi.

İstanbul’da sağanak yağış toprağı yumuşattı İnşaat alanındaki heyelan binayı tehdit etti

Durumu fark eden site sakinleri ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İstanbul’da sağanak yağış toprağı yumuşattı İnşaat alanındaki heyelan binayı tehdit etti

Haberin Devamı

Binada yaşayanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.Yağmur suyunun toprak kaymasını artırmasını önlemek amacıyla zeminde örtüleme çalışması yapıldı.

Gözden Kaçmasınİstanbul’da sağanak felaketi Göçbeyli Deresi taştı: Otomobille sulara kapılan 2 kişi kayıpİstanbul’da sağanak felaketi! Göçbeyli Deresi taştı: Otomobille sulara kapılan 2 kişi kayıpHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Heyelan#Pendik İnşaat Kazası#Toprak Kayması

BAKMADAN GEÇME!