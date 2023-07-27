İstanbul'da sağanak yağış sürprizi

Haberin Devamı

Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün 36 ilde sıcaklık dün 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık İzmir Çileme köyünde 46 derece olarak ölçüldü. İstanbul Şile'de sıcaklık 44.1, Ankara Nallıhan'da ise 40.5 derece oldu.

Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklık azalacak.

İstanbul'da sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Mega kentte bugün termometrelerin 27 dereceyi göstermesi bekleniyor. Başkentte ise bugün sıcaklığın artması bekleniyor.

REKOR SICAKLIK SONRASI SAĞANAK YAĞMUR

İstanbul’da, günlerdir süren kavurucu sıcaklar, bugün yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken, birçok ilçede yer yer gök gürültülü yağmur yağışı görüldü. Bazı ilçelerdeki yağış toz taşınımı ile birleşince çamur yağışına neden oldu. Şişli ve Beyoğlu’nda çok sayıda araç çamurla kaplandı. Araçlarını temizlemek için oto yıkamacıları tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

Haberin Devamı

Çamurla kaplanan minibüsünü oto yıkamacıya getiren Cahit Algan, aracıyla turist taşıdığını belirterek “ “YAĞMUR yağdığı için aracımı yıkatmaya geldim. Bizim işimiz turizm olduğu için aracımızın temiz olması gerekiyor. Haliyle biz de yıkatmak için buraya geldik" diye konuştu.

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

EGE VE MARMARA KAVRULDU

Dün ise yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dün 36 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul’da dün etkili olan aşırı sıcakların ardından Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında aniden SAĞANAK yağış başladı. Kısa sürede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken, bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.