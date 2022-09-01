Meteoroloji'den sağanak uyarısı... İstanbul'da kuvvetli yağış: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI

Meteoroloji'den İstanbul'da hava durumunun "parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" olacağı belirtildi.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar Osman Paşa Caddesi'nde yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla su çekildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE AMBARLI LİMAN YOLU'NU SU BASTI

Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı. Yol adeta göle dönerken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Su baskını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bölgeye su tahliyesi için ekipler yönlendirildi.

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PAZARIN İÇİNDEKİ YOL ÇÖKTÜ

Küçükçekmece sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir çocuk ve kadınlar zor anlar yaşadı. Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı su bastı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.

KDZ. EREĞLİ’DE YOĞUN YAĞIŞ YOLLARI KAPATTI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak’ta su giderlerin tıkanması nedeniyle yolda su birikti. Sularla kaplanan yoldan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobil sürücüleri riske girmeyip geri dönmek zorunda kaldı.

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Bölgeye gelen belediye ekipleri yayaları yolun karşısına kendi araçları ile geçirdi. Belediye ekipleri iş makineleri ile birlikte tıkanan su giderlerini açmak için çalışma başlatırken, ilçede bazı noktalarda da olumsuzluklar yaşandı.

MANİSA'DA SAĞANAK VE DOLU YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı etkili olurken ilçe merkezinde yollar dereye döndü. Ana yollarda yağmurun şiddeti ile trafikte araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf işyerlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

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Sel suları cadde ve sokaklardaki kaldırım taşlarını yerlerinden söktü, birçok araç ta yarısına kadar sulara gömüldü. Yağışın ardından Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yağış nedeniyle maddi hasar gören kişilerle ilgili zarar tespit çalışması başlatıldı.