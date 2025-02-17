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İstanbul'da sağanak sonrası rögar taştı; iş yerini kanalizasyon suyu bastı

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#İstanbul#İSKİ#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 17:20

Sultangazi'de sağanak yağışın ardından rögar taşınca bir iş yerini su bastı. Bir kısmı tamamen sular altında kalan iş yerinde çok sayıda malzeme kullanılmaz hale geldi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 14:30 sıralarında Eski Habibler Mahallesi’ndeki elektrik panosu imalatı yapan işyerinde meydana geldi. Şiddetli yağışından ardından rögar taşarak iş yerinin depo kısmından başlayıp imalat alanına yayıldı.

İstanbulda sağanak sonrası rögar taştı; iş yerini kanalizasyon suyu bastı

Çalışanlar, iş yerinde bulunan malzemeleri kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı ancak yayılan atık su nedeniyle çok sayıda malzeme kullanılmaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından çalışanlar durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. İş yerini atık suyun bastığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin depo kısmının tamamen sular altında kaldığı görülüyor.

İstanbulda sağanak sonrası rögar taştı; iş yerini kanalizasyon suyu bastı

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#İstanbul#İSKİ#Su Baskını

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