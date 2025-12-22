×
İstanbul'da sağanak ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

#Hava Durumu#Yağış#Meteoroloji
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun Batı, İç Anadolu ve Karadeniz'in orta bölgelerinde yağış bekleniyor. Öte yandan Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ve hortum tehlikesine dikkat çekildi.

İstanbul haftaya sağanak yağışla başladı. Yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı. Kentte hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyrediyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre megakentteki yağış pazartesi, salı ve perşembe günleri etkili olacak. 

Meteoroloji güncel raporunu yayımladı. Yurt geneli için hava durumu tahminine bakıldığında bugün Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü. Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin azaldığı Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi.

Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da sisin yer yer etkili olduğu görüldü. Ayrıca, D-100 kara yolunun Bolu geçişi Yumrukaya ve Abant Kavşağı ile Bolu Dağı geçişi Seymenler ve Bakacak mevkilerinde ise sağanak etkili oldu.

YURTTA HAVA DURUMU 

Ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12

