Ä°stanbul'da saÄŸanak etkili oldu

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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentteki bazÄ± bÃ¶lgelerde saÄŸanak etkisini gÃ¶sterdi.

YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle caddelerde su birikintileri oluÅŸtu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve yayalar zor anlar yaÅŸadÄ±.

BazÄ± vatandaÅŸlar yaÄŸmur altÄ±nda yÃ¼rÃ¼rken bazÄ±larÄ± metro ve otobÃ¼s duraklarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

Avrupa YakasÄ±'nda Sultangazi, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BahÃ§elievler, BakÄ±rkÃ¶y ve Esenyurt'ta etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± yollarda su birikintileri oluÅŸtu.

D-100 kara yolundaki su birikintileri sebebiyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±, hasarlÄ± kazalar meydana geldi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir iÅŸ yerini, Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazÄ± evleri ve bir iÅŸ merkezinin otoparkÄ±nÄ± su bastÄ±.

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Anadolu YakasÄ±'ndaki Ãœmraniye ve Ã‡ekmekÃ¶y'de de yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda saÄŸanak yÃ¼zÃ¼nden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerledi.

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