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İstanbul'da sağanak alarmı

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#İstanbul Valiliği#Sağanak Yağış#Yağmur
İstanbulda sağanak alarmı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 07:00

İstanbul Valiliği’nin aşırı sağanak uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur öncesinde şehrin üstüne kara bulutlar çöktü. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Beşiktaş ve Kâğıthane ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

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Aralıksız yağan yağmur sonrası Beşiktaş ilçesinde bazı caddelerde ve ara sokaklarda güz dönemi etkisiyle mazgallara dolan yaprakların yollarda su birikintilerine neden olduğu görüldü. Mazgallardan taşan sular nedeniyle kaldırım taşları hasar gördü.

Kâğıthane ilçesinde ise geçen ay etkili olan sel felaketinden etkilenen Ayazağa Deresi ve çevresinde meydana gelen su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Ani sağanak sonrası yağmura yakalanan vatandaşlar yol kenarlarındaki duraklara sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre dün İstanbul’da en fazla yağış alan yer 44.4 milimetre ile Üsküdar oldu. Üsküdar’ı 42.0 milimetre ile Çatalca takip ederken, en düşük yağış alan ilçe ise 13.7 milimetre ile Şile oldu.

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GÜNDÜZÜ GECEYE ÇEVİRDİ

İstanbul’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak öncesi gökyüzünü yoğun kara bulutlar kapladı. Kentin üzerine adeta karabasan gibi çöken yoğun kara bulutlar, gündüzü geceye çevirdi. Tarihi Yarımada ve Boğaz hattı üzerinde etkisini artıran devasa bulut kütleleri havadan dronla saniye saniye kaydedildi. 

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#İstanbul Valiliği#Sağanak Yağış#Yağmur

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