×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sis#Görüş Mesafesi
İstanbulda sabah saatlerinde sis etkili oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:15

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Haberin Devamı

Kentte İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ilçelerde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların görünürlüğü sisten dolayı azalırken, boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Gözden KaçmasınEndişelendiren büyük değişim: Tüm Avrupa’yı sarıyor Türkiye’yi nasıl etkileyecek Bu yaz nasıl bir hava olacakEndişelendiren büyük değişim: Tüm Avrupa’yı sarıyor! Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Bu yaz nasıl bir hava olacak?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sis#Görüş Mesafesi

BAKMADAN GEÇME!