İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 08:21
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı’nda görüntülendi.
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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis, İstanbul Boğazı’nda etkili olurken, görüş mesafesi azaldı.
Yüksek kesimlerde etkili olan sis, boğaz boyunca da görüldü. Oluşan sis, Fatih Sarayburnu’ndan havadan görüntülendi.
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