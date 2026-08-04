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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sis#İstanbul Boğazı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 08:21

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı’nda görüntülendi.

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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis, İstanbul Boğazı’nda etkili olurken, görüş mesafesi azaldı.

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Yüksek kesimlerde etkili olan sis, boğaz boyunca da görüldü. Oluşan sis, Fatih Sarayburnu’ndan havadan görüntülendi.
İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

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#İstanbul#Sis#İstanbul Boğazı

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