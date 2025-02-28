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İstanbul'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü! Kardeşi ile aynı kaderi paylaşmış

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#Saldırı#İstanbul#Başakşehir
İstanbulda restorana düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü Kardeşi ile aynı kaderi paylaşmış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 14:11

Başakşehir'de restoranda arkadaşıyla buluşan Kasım Doğan (28) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Doğan'ın kardeşi Oğuzhan Doğan'ın da 1,5 sene önce Adana'da silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım Doğan (28) bir arkadaşıyla buluşmak için bir süre önce Adana'dan İstanbul'a geldi.

İstanbulda restorana düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü Kardeşi ile aynı kaderi paylaşmış

Doğan, arkadaşıyla Doğa Park Caddesi'ndeki bir restoranda buluştu. İki arkadaşın görüşmesi devam ederken restorana giren şüpheliler, Doğan'ı kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlar Doğan'ın vücudunun çeşitli bölgelerine isabet ederken şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.

İstanbulda restorana düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü Kardeşi ile aynı kaderi paylaşmış

Kasım Doğan

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KARDEŞİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbulda restorana düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü Kardeşi ile aynı kaderi paylaşmış

Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Doğan'ın kardeşi Oğuzhan Doğan'ın da 1,5 sene önce Adana'da silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi. 

İstanbulda restorana düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü Kardeşi ile aynı kaderi paylaşmış

Oğuzhan Doğan

 

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#Saldırı#İstanbul#Başakşehir

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