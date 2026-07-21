İstanbul’da rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet! Öğretmenin dayağını baba görüntüledi

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Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.

ŞÜPHELENİP PENCEREDEN İZLEDİ

Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.’yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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