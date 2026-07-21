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İstanbul’da rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet! Öğretmenin dayağını baba görüntüledi

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen Şiddeti#Rehabilitasyon Merkezi#Büyükçekmece
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 11:55

Büyükçekmece'de öğrenme güçlüğü çeken oğlunun okula gitmek istememesinden şüphelenip dersliği pencereden izleyen baba, öğretmenin fiziksel şiddetini cep telefonuyla kaydetti. Babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli öğretmen adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.

İstanbul’da rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet Öğretmenin dayağını baba görüntüledi

ŞÜPHELENİP PENCEREDEN İZLEDİ

Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.

İstanbul’da rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet Öğretmenin dayağını baba görüntüledi

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.

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İstanbul’da rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet Öğretmenin dayağını baba görüntüledi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.’yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Öğretmen Şiddeti#Rehabilitasyon Merkezi#Büyükçekmece

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