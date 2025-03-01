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İstanbul'da Ramazan'ın ilk sahurunda pide kuyruğu oluştu, davullar çalındı

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#Ramazan#İstanbul#Sahur
İstanbulda Ramazanın ilk sahurunda pide kuyruğu oluştu, davullar çalındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:32

İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. 'Ramazan davulcuları', maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırarak asırlık geleneği sürdürdü.

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Ramazan ayının gelişiyle İstanbul'da sahur hazırlığı yapan vatandaşlar, sıcak ekmek ve Ramazan pidesi almak için gece saatlerinde fırınların yolunu tuttu. Fırınların önünde uzun kuyruklar oluşurken, sıcak pideler tezgahlarda yerini aldı.

Vatandaşlar sahur alış verişi için fırın ve marketlere giderken, gece boyunca şehirde hareketlilik yaşandı. Kasımpaşa ilçesinde vatandaşlar, pide kuyruğuna girdi.

Pide kuyruğuna girdiğini ifade eden Murat Karasoy, "Hamdolsun Ramazan ayı geldi. Allah hakkıyla tutanlardan nasip eylesin. Pide kuyruğuna girdik, 5-10 dakikalık bir sıra bekledik." dedi.

İstanbulda Ramazanın ilk sahurunda pide kuyruğu oluştu, davullar çalındı

ESENLER'DE NOSTALJİK OTOMOBİLLERDE RAMAZAN DAVULU

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Ramazan davulcuları ise sahur vaktinin yaklaşmasıyla vatandaşları davul çalıp maniler söylerek uyandırdı. Esenler'de Ramazan ayının ilk sahurunda nostaljik otomobiller, davul sesiyle sokaklarda tur attı. Davul takılarak süslenen klasik araçlardan mani okunup, davul çalınarak vatandaşlar sahura kaldırıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, mahalle sakinleri tarafından ilgi gördü.

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#Ramazan#İstanbul#Sahur

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