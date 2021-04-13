MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı
GeriGündem İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 04:22 | Son Güncelleme:

İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan ayının alışılagelenleri arasında yer alan davulcular, İstanbulluları ilk sahura kaldırdı.

Kentte yaklaşık 3 bin 200 davulcu, maniler eşliğinde 962 mahalleyi dolaştı.

Davul sesiyle sahura kalkan bazı vatandaşlar balkondan davulculara bahşiş verdi.

Davulcu Fikir Çığıcı, Kahramanmaraş'tan geldiğini ve yaklaşık 40 yıldır Fatih'te bu görevi yerine getirdiğini söyledi.

Davulculuğun aile geleneği olduğunu belirten Çığıcı, "Babamdan bu görevi ben devraldım, şimdi de çocuklarımız bizimle beraber çalıyor. Bütün davulcular Ramazan ayında birkaç kuruş kazanarak çorba parası elde etmeye çalışıyor. Bir aylığına İstanbul'a geldiğimiz için arabada kalıyoruz. Dilerim bu Ramazan ayı güzel geçer." ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi