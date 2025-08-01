×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da pompalı tüfekle tehdit! Korku anları kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Pompalı Tehdit#Polis Müdahalesi
İstanbulda pompalı tüfekle tehdit Korku anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 14:05

İstanbul Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde bir kişi pompalı tüfekle sokağa çıkarak çevreye tehditler savurdu. Havaya ateş açarak yolu trafiğe kapatan C.A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde meydana geldi. Yanına aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkan C.A., havaya ateş açarak çevredeki vatandaşlara tehditler savurdu. Silahlı kişinin yolu kapatmasıyla trafik durdu, çevrede panik yaşandı.

İstanbulda pompalı tüfekle tehdit Korku anları kamerada

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra şüphelinin yanına gelen ve arkadaşı olduğu tahmin edilen iki kişi, kendisini ikna ederek silahını bırakmasını sağladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Pompalı Tehdit#Polis Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!