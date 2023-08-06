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İstanbul'da polisler hırsızı kovalayıp böyle yakaladı

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#İstanbul#Beylikdüzü#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 11:53

Beylikdüzü’nde marketten hırsızlık yaptığı sırada fark edilen şahıs, koşarak kaçmaya başladı. Çevrede bulunan polis ekipleri araç ile hırsızın peşine düşerken, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Dakikalar süren kovalamacanın sonunda bir vatandaş kaçan şahsı yakaladı ve polisler müdahale edene kadar dövdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre marketten hırsızlık yaptığı fark edilen yabancı uyruklu bir şahıs, koşarak kaçmaya başladı.

İstanbulda polisler hırsızı kovalayıp böyle yakaladı

O sırada bölgede devriye atan ekipler, hırsızı yakalamak için peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis aracı, seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü ne olduğunu anlayamazken, polisler hırsızın peşinden gitmeye devam etti.

İstanbulda polisler hırsızı kovalayıp böyle yakaladı

Dakikalar süre kovalamaca sonunda bir vatandaş kaçan şahsı yakalarken, polis ekipleri gelene kadar hırsızı o ve çevredeki vatandaşlar dövdü. Yaşanan sıra dışı kovalamaca anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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İstanbulda polisler hırsızı kovalayıp böyle yakaladı

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#İstanbul#Beylikdüzü#Hırsız

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