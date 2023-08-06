İstanbul'da polisler hırsızı kovalayıp böyle yakaladı

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre marketten hırsızlık yaptığı fark edilen yabancı uyruklu bir şahıs, koşarak kaçmaya başladı.

O sırada bölgede devriye atan ekipler, hırsızı yakalamak için peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis aracı, seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü ne olduğunu anlayamazken, polisler hırsızın peşinden gitmeye devam etti.

Dakikalar süre kovalamaca sonunda bir vatandaş kaçan şahsı yakalarken, polis ekipleri gelene kadar hırsızı o ve çevredeki vatandaşlar dövdü. Yaşanan sıra dışı kovalamaca anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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