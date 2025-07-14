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İstanbul'da polisi alarma geçiren araç! Lastiklerine sıktılar, takviye ekiple birlikte yere yatırıp gözaltına aldılar

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#İstanbul#Araç Kaçışı#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 10:29

Ataşehir'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında uzun süren bir takip yaşandı. Polislerden biri aracın lastiklerini silahla ateş ederek patlatırken, başka bir ekip, polis otosuyla şüphelinin aracına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak için uyarıda bulundu.

İstanbulda polisi alarma geçiren araç Lastiklerine sıktılar, takviye ekiple birlikte yere yatırıp gözaltına aldılar

Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Uzun süre devam eden takip sırasında polis ekipleri, şüpheliyi durdurmak için aracının önünü kesmeye çalıştı.

İstanbulda polisi alarma geçiren araç Lastiklerine sıktılar, takviye ekiple birlikte yere yatırıp gözaltına aldılar

Araç bir sokakta sıkıştırılırken, ekip otosundan inen bir polis memuru şüphelinin kullandığı aracın tekerleklerine ateş ederek lastikleri patlattı.

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İstanbulda polisi alarma geçiren araç Lastiklerine sıktılar, takviye ekiple birlikte yere yatırıp gözaltına aldılar

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Sürücünün yeniden kaçmaya çalışması üzerine minibüsle gelen başka bir polis ekibi, hafif ticari araca çarparak aracı durdurdu. Teslim olan şüphelinin alkollü olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi.

İstanbulda polisi alarma geçiren araç Lastiklerine sıktılar, takviye ekiple birlikte yere yatırıp gözaltına aldılar

Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü. Ekiplerin şüphelinin aracını durdurdukları, araca ateş ettikten sonra sürücüyü yere yatırdıkları anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbulda polisi alarma geçiren araç Lastiklerine sıktılar, takviye ekiple birlikte yere yatırıp gözaltına aldılar

 

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#İstanbul#Araç Kaçışı#Gözaltı

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