İstanbul'da polisi alarma geçiren araç! Lastiklerine sıktılar, takviye ekiple birlikte yere yatırıp gözaltına aldılar

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Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak için uyarıda bulundu.

Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Uzun süre devam eden takip sırasında polis ekipleri, şüpheliyi durdurmak için aracının önünü kesmeye çalıştı.

Araç bir sokakta sıkıştırılırken, ekip otosundan inen bir polis memuru şüphelinin kullandığı aracın tekerleklerine ateş ederek lastikleri patlattı.

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ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Sürücünün yeniden kaçmaya çalışması üzerine minibüsle gelen başka bir polis ekibi, hafif ticari araca çarparak aracı durdurdu. Teslim olan şüphelinin alkollü olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü. Ekiplerin şüphelinin aracını durdurdukları, araca ateş ettikten sonra sürücüyü yere yatırdıkları anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.