MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi
GeriGündem İstanbul'da polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 12:50,Son Güncelleme:/

İstanbul'da polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da polisevleri yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Merter'deki PEKOM ve Baltalimanı Polisevi, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgın ihtimalinden uzak tutabilmeleri için hazır hale getirildi.

Polisevlerinde tedbirlerin en üst seviyede alındığı bildirildi.

PEKOM'da 103 odanın 72'sinde sağlık çalışanlarının kaldığı, Baltalimanı Polisevinin de 59 odasının 24'ünde sağlık çalışanının kaldığı öğrenildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle