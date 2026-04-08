İstanbul’da polise ateş açtılar… ‘Uzun namlulu’ provokasyon

BEŞİKTAŞ Levent’teki İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önünden dün öğle saatlerinde çatışma sesleri yükseldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan biri öldürülürken, ikisi yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

SAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi; Cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başladı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve kolluk birimleri eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdürüyor, soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde yürütülüyor” denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise “İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri saptanan şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir” dedi. Bakan Çitfçi, saldırganlarla bağlantılı 2 kişinin daha yakalandığını duyurdu.

Kamuflaj kıyafetli ve sırt çantalı bir terörist, uzun namlulu silahla polise ateş açtı.

3 GÖZCÜ DE GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı oldukları belirlenen 3 kişinin de olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

KAHRAMAN POLİS SALDIRGANLARI BÖYLE PÜSKÜRTTÜ

Teröristlerin polis memuru tarafından vurulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken dış basında da gündem oldu. Çatışmada silahlı saldırganları hedefine alan polis memuru, servis aracının sağına ve soluna konuşlanan teröristlerden önce birini vurup etkisiz hale getiriyor. Tek kalan diğer teröristin de peşine düşen polis memurunun servis araçlarının arasından geçiş yaptığı görülüyor. Bu esnada elinde uzun namlulu silah bulunan saldırgan, üzerindeki tabancayı da çıkararak ekiplere ateş açmaya devam ediyor. Polis memuru da servis aracının altından saldırganın ayaklarına ateş ediyor. Polis memuru yaralanmasına rağmen yerde yuvarlanarak teröristi hedefine alıp vurarak etkisiz hale getiriyor.

Bir polis memuru, teröristlerin birini servis aracının altından ateş ederek etkisiz hale getirdi.

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; Cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

Çatışmada teröristlerden biri öldürüldü.

VALİ GÜL: KONSOLOSLUKTA 2 BUÇUK YILDIR FAALİYET YOK

Olay yerindeki incelemelerin ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şu bilgileri verdi: “Başta İstanbul İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı, polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Provokasyon kokan bir hareket. Bu bölgede Yapı Kredi Bankası var, onun yanında işyerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır faaliyet yok. Diplomatik görevli bulunmuyor.”

İŞTE O ARAÇ

Saldırganların İzmit’ten geldiği kiralık araç incelemeye alındı.

BİRİ ÖRGÜT İRTİBATLI BİRİ UYUŞTURUCUDAN SABIKALI

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da teröristlerin kimlikleri duyuruldu: “Çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere hafif şekilde yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir.”

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST CİNAYETE KARIŞMIŞ

Öldürülen terörist Yunus E. S.’nin 2018 yılında Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına karıştığı için babası Ahmet S. ile birlikte gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra ise ailenin İzmit’e taşındığı öğrenildi. (İHA)





Çatışmada öldürülen Yunus E. S., 2018 yılında yakalandığında...