İstanbul'da plaj giriş ücretleri 1500 liraya kadar çıktı

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Haziran ayının ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu. Şile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlarda 800 liraya kadar yükseliyor. Adalar'da ise giriş ücretleri 600 liradan başlayıp 1500 liraya kadar yükseliyor.

Şile'de işletme sahibi İrfan Tutar, "Şile'nin 60 kilometre kum sahili var. İsteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık" dedi.

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Adalar’da plaj sezonu 31 Mayıs - 1 Haziran itibarıyla başlıyor. Özel işletmelerin bulunduğu Büyükada ve Heybeliada’da, giriş ücretleriBazı plajlarda bu ücret içeride kullanılabilecek harcama limiti olarak belirleniyor.

Kilyos’ta da sezonun Haziran ayının ikinci haftası açılması planlanıyor. Günlük giriş fiyatları hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL. Sarıyer'de 1 Haziran’da sezonu açmaya hazırlanan işletmeler, giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu 800 TL olarak belirledi.

Florya'da İBB'ye ait plajda geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti bu yıl 120 TL olarak belirlendi. Plajı kullanan Özcan Öztürk, “Buranın plajı İstanbul’un en güzel plajlarından biri. Her şey var içinde şezlong, şemsiye, duşları. Bir de hizmeti de güzel, plaj olarak çok güzel bir yer. Bildiğim kadarıyla bu sene giriş ücreti 120 lira. Bir haftaya kadar sezon açılacak, sezon açıldığı zaman ben de gider girerim" dedi.

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Şile'de Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi halk plajlarında denize ücretsiz girilebiliyor. Özel işletmelerde ise giriş ücretleri 300 TL’den başlayıp 800 TL’ye kadar çıkabiliyor. Şile’de hizmet veren bir işletme sahibi İrfan Tutar, alınan ücretin denize girmekten değil, verilen hizmetten kaynaklandığını belirterek, "Şile’nin 60 kilometre kum sahili var. Yani isteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Ama biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık" dedi.

Başka bir işletme sahibi Cahit Savcı ise sezonun okulların tatil olmasıyla birlikte başlayacağını belirtti. Savcı, "Şile artık eski Şile değil, kalabalıklaştı. Bayram sonrası sezon başlar. Geçen yıl kişi başı giriş 250 TL’ydi, bu yıl 300 TL yaptık. Köfte porsiyonu 400 TL, hamburger 350 TL, kutu içecekler 60-70 TL civarında. Yine de fiyatlarımız uygun" dedi.

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'GİRİLECEK YER ÇOK AZ '

Şile'de oturan Büşra Yücel "İstanbul’da denize giren yakınlarım çok memnun. Bana göre İstanbul genelinde denize girilecek yer çok az çünkü denizler kirli. Ama özel işletmeler bakım yaptığı için önerilebilir" dedi.

Mihriban Koçhan ise, "Ücretli olmasını normal buluyorum. Ücretsiz yerler çok kalabalık oluyor. Ben Silivri, Büyükçekmece gibi daha sakin yerleri tercih ediyorum. Uygun bir ücret olması şartıyla ücretli plajlar daha mantıklı" ifadelerini kullandı.