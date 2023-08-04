İstanbul’da PKK’nın bomba timi yakalandı

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Bayrampaşa’da bir AVM’de iki kişi yürüyordu. Birinin kolundaki paket birden alev aldı. Polis hemen AVM’ye gitti. Çantada inceleme yapıldı. El Yapımı Patlayıcı (EYP) olduğu belirlenince çantayı taşıyan D.B. ve S.A. adlı kişiler gözaltına alındı. Sorguya alınan 2 kişi, ‘Rodem’ kod adıyla tanıdıkları PKK’lı S.D.’nin yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, yurtdışındaki bir kişi ile irtibat halinde olduğunu, yurtdışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıklarını söylediler. Sorgularının devamında da S.D. ile Y.E.’nin patlayıcı düzeneğini hazırlayıp kendilerine verdiklerini, AVM’deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri sırada da patlayıcının bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini itiraf ettiler.





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HÜCRE EVİNDE CEPHANE

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikilinin kaldığı Bahçelievler’deki hücre evine baskın düzenledi. Operasyonda S.D., Y.E., M.Y., M.E.Y., Ç.K. ve Ö.G. gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3.250 gram piroteknik patlayıcı madde, 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası, 2.600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, 1.200 gram yanma etkisini arttırıcı jel yakıt, 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar, 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül, 2 adet hızlı yapıştırıcı ele geçirildi.

Kent ormanı ucuz kurtuldu

Devam eden operasyonda, gözaltına alınan kişilerle bağlantıları belirlenen M.Y. ve Y.E. de yakalandı. Bu kişilerin Sultangazi Kent Ormanı’na yangın çıkarmak amacıyla 3 adet düzenek bıraktıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 adet kutu içerisine yerleştirilmiş yanıcı/patlayıcı madde düzeneği olduğu değerlendirilen malzemeler patlamadan ele geçirildi. Bu kişilere para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve terörün finansmanı suçundan kaydı olan M.İ.Y. isimli kişi de gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.