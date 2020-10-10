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AA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 02:27 | Son Güncelleme:

İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

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İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var
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İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti. Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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