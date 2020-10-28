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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

İstanbul'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

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İstanbul'da PKK operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleri İstanbul'un çeşitli yerlerinde yer ve konumlarında keşif yaptığı tespit edilen şüpheliler ile İstanbul'daki saldırılarla bağlantılı milis/işbirlikçi faaliyeti yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyona özel tim polisleri de katıldı. Belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı.

İstanbulda PKK operasyonu: 9 gözaltı
Operasyon kapsamında Beyoğlu'nda bulunan bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbulda PKK operasyonu: 9 gözaltı

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