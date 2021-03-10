İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve geçmiş dönemlerde Sancaktepe'de ele geçirilen patlayıcı malzemeler üzerinde parmak izi eşleşen şüpheliler ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. İstanbul'da bugün 9 ilçede 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca "Bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.