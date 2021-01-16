MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da PKK operasyonu!
GeriGündem İstanbul'da PKK operasyonu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 03:00 | Son Güncelleme:

İstanbul'da PKK operasyonu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da PKK operasyonu!
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i yabancı uyruklu 9 şüpheliden 8'i yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle