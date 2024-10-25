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İstanbul'da PKK operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

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#Operasyon#PKK#İstanbul
İstanbulda PKK operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 09:08

İstanbul’da 12 ilçede bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasının kentte sokak eylemleri hazırlığında olduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve oluşumlarına finans temini sağlayan, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK (Kürdistan Yurtsever Gençler Birliği) içerisinde faaliyet yürüten ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da 12 ilçede şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınd

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#Operasyon#PKK#İstanbul

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