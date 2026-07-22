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İstanbul'da peş peşe "el freni" ihmali: Hareket eden araçlar son anda durduruldu

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#Taksi#El Freni#İstanbul
İstanbulda peş peşe el freni ihmali: Hareket eden araçlar son anda durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 10:39

Sultangazi, Esenler ve Eyüpsultan’da sürücülerinin el frenini çekmeyi unuttuğu araçların kendiliğinden hareket ettiği anlar kameralara yansıdı. Çevredekilerin ve araç sahiplerinin son andaki refleksleriyle durdurulan taşıtlar, olası kazaların önüne geçti.

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İlk olay, dün gece saatlerinde Sultangazi’de meydana geldi. Durağa gelerek aracını park eden taksi şoförü, el frenini çekmeyi unutunca araç geri gitmeye başladı. Durakta bulunan diğer sürücüler, aracın geri gittiğini fark ederek taksiye müdahale etti. Bazı sürücülerin dışarıdan müdahale ettiği anlarda bir şoför taksiye binerek el frenini çekerek aracı durdurdu.

İstanbulda peş peşe el freni ihmali: Hareket eden araçlar son anda durduruldu

PARK ETMEK İÇİN ARAÇTAN İNDİĞİ SIRADA FARK ETTİ

İkinci olay ise, Esenler'de yaşandı. Sürücü aracını park ederken el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada park etmek istediği alandaki dubaları kaldıran şoför taksinin gri kaydığını fark edince yolcu koltuğundan araca binerek el frenini çekti. Sürücü bu hamlesiyle taksinin geri kayarak park halindeki araca çarpmasını son anda önledi. Diğer bir olay ise, Eyüpsultan'da yaşandı. Aracını yol kenarına yanaştıran sürücü otomobilin ileri hareket etmesiyle tedirgin anlar yaşadı. İndiği araca tekrar binen sürücü el frenini kullanarak otomobili durdurdu.

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#Taksi#El Freni#İstanbul

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