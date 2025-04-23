İstanbul'da peş peşe depremler! Artçı sarsıntılar sürüyor... 'Burası büyük deprem yaratma kabiliyeti en yüksek yer'

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olmak üzere önce Silivri açıklarında 3,9, sonra da 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ardından ise Büyükçekmece’de 5,9, 4,4, 4,8, 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde beş deprem daha oldu.



MARMARA DENİZİ'NDE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depreme ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Pampal, yaklaşık iki yıl önce Silivri açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin, bölgedeki ciddi tehlikenin bir göstergesi olduğunu söyledi. Deprem sonrası Silivri Devlet Hastanesi ve birçok okulda ağır hasar meydana geldiğini hatırlatan Pampal, o dönemde de benzer endişelerin yaşandığını belirtti.



Silivri’nin, Kuzey Anadolu Fayı’nın orta kesiminde, yani Marmara Fayı üzerinde yer aldığına dikkat çeken Pampal, bu hattın tarihsel açıdan da önemli olduğunu ifade etti. 1776 yılında yaşanan iki büyük depremin aynı fay üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Pampal, bu bölgedeki yaklaşık 50-60 kilometrelik bir segmentin hâlâ kırılmadığını söyledi.

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Bölgenin sismik geçmişine de değinen Pampal, 1894 yılında Adalar Fayı’nın kırılmasıyla bir deprem yaşandığını, ayrıca Tekirdağ açıklarında 7,3 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini belirtti. 1999 Marmara Depremi’nin ardından ABD’de yayımlanan bilimsel bir makalede ise Marmara Denizi içindeki fay hattına ilişkin istatistiksel ve bilimsel çalışmaların ciddi riskleri ortaya koyduğunu söyleyen Pampal, şu bilgilerin altını çizdi:



“Buna göre yapılan istatistik çalışmada 2000 yılı sonrasında büyüklüğü 7 ve üzeri olan bir depremin ilk 30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 64 olarak açıklandı. 40 yıl içinde olma olasılığı yüzde 75, 70 yıl içerisinde yüzde 91, 90 yıl içerisinde ise yüzde 95. Özetle İstanbul ve çevresi çok aktif ve büyük deprem yaratma kabiliyeti en yüksek yer.”



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‘BELKİ DE BÜYÜK DEPREM DİYE BEKLEDİĞİMİZ SARSINTI BUYDU’

Yaşanan ilk depremin orta ikinci depremin ise büyük ölçekli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Tüm bu depremlerin daha büyük bir depremin habercisi olduğunu söylemeye gerek yok artık. 7 ya da 7 üzeri bir deprem bekleniyor. Bunu artık kabul edip, tüm planlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Bu bölgedeki kırılmalar 250 yılda bir oluyor. 250 yıl da artık doluyor. Ancak şöyle de yorumlayabiliriz. Bu artçılar bizi rahatlatan da bir durum. Çünkü bu fay doğrultusunda 6-7 arası deprem üretir deniliyordu. Belki de büyük deprem diye beklediğimiz deprem buydu. 1776 ne kadar kısım kırıldı bilemiyoruz. Bu nedenle ana şok bu yaşadığımız da olabilir" ifadelerini kullandı.