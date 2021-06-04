İstanbul'da peş peşe araç yangını! FSM Köprüsü'nden sonra Avrasya Tüneli'nde de araç yandı! Trafik kilitlendi

Avrasya Tüneli'nde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Tünele ekipler yönlendirilirken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu, sağ şerit araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır." denildi.



FATİH SULTAN MEHMET KÖRÜSÜ'NDE DE ARAÇ YANDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.



Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştu.







Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara