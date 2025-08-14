×
Ev sahibi kiracısına, mahalleli de ev sahibine isyan etti! | 'Almanya'da böyle mi?'

#İstanbul#Avcılar#Kiralık Daire
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 12:32

Avcılar’da dairesini yabancı uyruklu bir aileye kiralayan ev sahibi, kiranın ödenmemesiyle mağdur oldu. Kiracının özel eşyalarını alıp gitmesinin ardından ev sahibi kullanılamaz hale gelen eşyaları binanın yanındaki boş alana indirdi. Bu kez de mahalle sakinleri eşyalardan rahatsız oldu. Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise 1 hafta sonunda eşyaları bulunduğu yerden alarak sokaktan götürdü.

Olay, Gümüşpala Mahallesi Savaşçı sokakta bulunan 7 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ev sahibi eşyalı dairesini yabancı uyruklu aileye kiraya verdi. Kiracı iddiaya göre, son dönemde kirasını aksatmaya başladı. Avukat olan ev sahibine Temmuz ayında kiranın bir bölümünü veren kiracı daha sonra özel eşyalarını da alarak evden ayrıldı. Ev sahibi evdeki eşyaların tamamının kullanılamaz hale geldiğini görünce bu kez, eşyaları binanın yanındaki araç firmasına ait park alanına bıraktı. Burada 7 gün boyunca bekleyen eşyalar bu kez de bina ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Ev sahibi kiracısına, mahalleli de ev sahibine isyan etti | Almanyada böyle mi

'EŞYALARI ALDIRACAĞIZ DEDİLER BİR HAFTA OLDU'

Yan binada oturanlar eşyalardan rahatsız olduklarını belirtip, görüntü kirliliği oluşturduğunu da söyledi. Eşyaların alınmaması nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten bina sakini Reşit Aydın, "Mal sahibi getirdi eşyaları. Yabancı kalıyormuş kirayı ödememiş kaçmış gitmiş. Sahibi de avukatmış eşyaları indirdi aşağı. 'Gelip alacaklar' dediler ama alan olmadı. Genç bir çocuk geldi 'Biz eşyaları buraya bıraktık aldıracağız' dediler. Bir hafta oldu." diye tepki gösterdi. Yan binada oturan bir kadın ise, "Şu görüntüye bir bakar mısın. Almanya'da böyle mi ' diyerek tepkisini dile getirdi.

Ev sahibi kiracısına, mahalleli de ev sahibine isyan etti | Almanyada böyle mi

EŞYALAR KAMYONETE YÜKLENDİ

Olayın ardından Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri sokağa geldi. Eşyaların tespit edilmesinin ardından temizlik işçileri, eşyaları kamyonete yükleyerek sokaktan götürdü. 

Ev sahibi kiracısına, mahalleli de ev sahibine isyan etti | Almanyada böyle mi

 

