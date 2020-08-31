İHA
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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Yolu kapatıp halay çektiler
İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda bir grup vatandaş yolu trafiğe kapattı halay çekti. Vatandaşların koronavirüs önlemlerini hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.
Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşanan olayda düğün konvoyu için toplanan bir grup vatandaş konvoy esnasında yolu trafiğe kapatarak halay çekmeye başladı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere aldırmadan dakikalarca kol kola oyun oynayan vatandaşlar bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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