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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!

#İstanbul#Ataşehir#Ümraniye
İstanbulda pes dedirten görüntüler

İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti.

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Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece 2 ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip asker eğlencesi yaptı.

İstanbulda pes dedirten görüntüler

Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı. O anlar da kameralara yansıdı.

İstanbulda pes dedirten görüntüler

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#İstanbul#Ataşehir#Ümraniye

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