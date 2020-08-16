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DHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!

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İstanbul Kartal'da bir düğün öncesinde çekilen görüntülerde gelin ve damadın apartmanın önünde bulunduğu sırada koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar eğlence yaptı. Bu sırada bir kişi de tabancayla havaya defalarca ateş etti. Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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  • İstanbulda şoke eden görüntüler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kartal Soğanlık'ta düğün öncesinde bir apartmanın önünde çekilen görüntülerde gelin ve damadın apartmanın önünde bulunduğu sırada onlarca kişi, koronavirüs tedbirlerine uymadan davul - zurnayla çalınan müzikler eşliğinde oyun oynad

Bu sırada kalabalık içinde bir kişi, tabancasıyla havaya defalarca ateş etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde vatandaşların koronavirüs önlemlerine uymadıkları görülürken tabancayla havaya ateş eden kişi de kameraya tarafından kaydedildi.

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