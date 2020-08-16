İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!

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Kartal Soğanlık'ta düğün öncesinde bir apartmanın önünde çekilen görüntülerde gelin ve damadın apartmanın önünde bulunduğu sırada onlarca kişi, koronavirüs tedbirlerine uymadan davul - zurnayla çalınan müzikler eşliğinde oyun oynad

Bu sırada kalabalık içinde bir kişi, tabancasıyla havaya defalarca ateş etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde vatandaşların koronavirüs önlemlerine uymadıkları görülürken tabancayla havaya ateş eden kişi de kameraya tarafından kaydedildi.