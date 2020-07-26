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Haber Giriş: 26.07.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Yasak dinlemediler! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler

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Yasak dinlemediler! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler
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İstanbul Boğazı'nda yatta düğün ve doğum günü partisi düzenleyenler ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs salgınına rağmen bazı tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen düzenlenen partilerde kurallar hiçe sayılıyor.

Sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Görüntülerde Boğaz'a açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor.

Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

Yasak dinlemediler İstanbulda pes dedirten görüntüler

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