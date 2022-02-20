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İstanbul'da 'pes' dedirten anlar! Saniyeler içinde çaldılar

#İstanbul#Hırsızlık#Polis

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin ön farlarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobil farlarını saniyeler içinde söktükleri anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri Sultangazi, Bayrampaşa, Zeytinburnu ilçelerinde park halindeki otomobillerin farlarının çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinde otomobil farlarını saniyeler içinde söken şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Resul S.(28), Şakir Y.(18), 17 yaşındaki O.K.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Resul S.'nin daha önceden 24 adet suç kaydı olduğu 17 yaşındaki şüphelinin ise 17 kez gözaltına alındığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde haklarında 6 otomobilin farını çaldıkları için işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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#İstanbul#Hırsızlık#Polis

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