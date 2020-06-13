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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 17:55,Son Güncelleme:

İstanbul'da ''pes artık'' dedirten olay

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İstanbul'da ''pes artık'' dedirten olay
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İstanbul Taksim'de alkollü araç kullanan, ehliyeti olmayan ve polis olduğunu söyleyen  Iraklı turiste 3 bin 833 lira ceza kesildi. 

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  • İstanbulda polisim diyerek alkollü araç kullanan Iraklıya ceza
  • İstanbulda polisim diyerek alkollü araç kullanan Iraklıya ceza
  • İstanbulda polisim diyerek alkollü araç kullanan Iraklıya ceza
  • İstanbulda polisim diyerek alkollü araç kullanan Iraklıya ceza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul, Taksim Meydanı'nda saat 16.00 polis, aracını park yasağı bulunan yerde bırakan bir kişiden kimlik istedi. Üzerinden herhangi kimlik ya da pasaport çıkmayan kişinin ehliyetinin de yanında olmadığı görüldü. Bunun üzerine polis, kendisinin Irak'ta polis olduğunu söyleyen kişiye alkol testi yaptı. Ehliyetsiz olarak araç kullanan Iraklı polise yapılan testte 279 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine adının Maher Adıl Adnan olduğu öğrenilen Iraklı'ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma ve ruhsat bulundurmamaktan toplam 3 bin 833 TL para cezası kesildi.

Irak'ta polis olduğunu söyleyen ve 279 promil alkollü olduğu anlaşılan Iraklı turist, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürülürken, kullandığı lüks otomobil de çekiciyle kaldırıldı.

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