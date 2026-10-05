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İstanbul'da pazartesi sabahı trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 69'a ulaştı

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#İstanbul Trafik Yoğunluğu#Anadolu Yakası Trafik#Tem Otoyolu Trafik
İstanbulda pazartesi sabahı trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 69a ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 09:11

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular her iki yakada da yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 85'e çıkarken, toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

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İstanbul'da, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğunluk, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

İstanbulda pazartesi sabahı trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 69a ulaştı

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Merter ile Küçükçekmece arasında, Beylikdüzü, Avcılar, Zincirlikuyu, Çağlayan ve Mecidiyeköy'de yoğunluk görülüyor

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D-100 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir, Saadetdere, Beylikdüzü, Hasdal, Seyrantepe ve İstoç’tan Mahmutbey Gişeleri’ne kadar trafik ağır seyrediyor.

İstanbulda pazartesi sabahı trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 69a ulaştı

TOPLU ULAŞIM

Öte yandan, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekliyor.

İstanbulda pazartesi sabahı trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 69a ulaştı

YOĞUNLUK HARİTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 69'a kadar çıktı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.

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#İstanbul Trafik Yoğunluğu#Anadolu Yakası Trafik#Tem Otoyolu Trafik

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