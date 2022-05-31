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SoÄŸuk havalarÄ±n ardÄ±ndan MayÄ±s ayÄ± sÄ±caklarÄ± bunalttÄ±. MayÄ±s sÄ±caklarÄ± rekorlarÄ± da beraberinde getirdi. 1927'den beri yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlerde MayÄ±s ayÄ± iÃ§inde en sÄ±cak gÃ¼n 29 MayÄ±s 2022 oldu. GeÃ§tiÄŸimiz pazar hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 34.3 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. 19 MayÄ±s 1994'te termometrelere yansÄ±yan 33.5 derece ise daha Ã¶nceki en yÃ¼ksek deÄŸerdi.

DeÄŸerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (MGM) Hava Tahmini UzmanÄ± MÃ¼hendis Serdar YÄ±ldÄ±rÄ±m, â€œ1927 yÄ±lÄ±ndan beri 95 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak gÃ¼nÃ¼ oldu. 34.3 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5 gÃ¼nlÃ¼k periyotta Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmediÄŸini ifade ederek, "Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±klarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 3 gÃ¼n boyunca 28 ila 30 derece arasÄ±nda olmasÄ± bekleniyor. ParÃ§alÄ±, az bulutlu, hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 28-30 derece oluyor. Ä°stanbul'da mevsim rekorlarÄ± kÄ±racak bir sÄ±caklÄ±k beklenmiyor. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda azalma olacak, bu sÄ±caklÄ±ktan kurtulacaÄŸÄ±z" dedi.Â

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"GÃœNEÅžÄ°N DÄ°K GELDÄ°ÄžÄ° SAATLERDE SOKAÄžA Ã‡IKMAYIN"

SÄ±caklÄ±klarÄ±n olumsuz etkilerinden korunmak iÃ§in Ã¶nerilerde bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "GÃ¼neÅŸin dik geldiÄŸi, Ã¶zellikle Ã¶ÄŸle saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kmamalarÄ±nÄ± Ã¶neriyorum. Ã–zellikle genÃ§lerin, Ã§ocuklarÄ±n, yaÅŸlÄ±larÄ±n, kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n gÃ¼neÅŸin dik geldiÄŸi vakitlerde, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na maruz kalmamasÄ± gerekiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"DIÅžARI Ã‡IKMAK Ä°Ã‡Ä°N AKÅžAM SERÄ°NLÄ°ÄžÄ°NÄ° TERCÄ°H EDÄ°YORUZ"

Sivas'tan Ä°stanbul'a tatil iÃ§in gelen Nebahat UÄŸurlu, "Hava Ã§ok sÄ±cak. Biz Sivas'tan geldiÄŸimiz iÃ§in kurtuluÅŸumuz var. Ä°ki gÃ¼nlÃ¼k tatil iÃ§in geldik, gideceÄŸiz. Biz tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karanlardanÄ±z. Sivas'ta da sÄ±caklÄ±klar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ama, en azÄ±ndan bizim rÃ¼zgarÄ±mÄ±z var" dedi.

Ã‡ocuÄŸuyla sahilde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan Halil Gedikli, "SÄ±cakla aramÄ±z iyi deÄŸil, genellikle dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±yoruz. KlimalÄ± ortamÄ± tercih ediyoruz. AkÅŸam serinliÄŸinde Ã§Ä±kmayÄ± tercih ediyoruz" diye konuÅŸtu. HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ±n yaz habercisi olduÄŸu iÃ§in mutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kamil Gedikli, aynÄ± zamanda bu sÄ±caktan rahatsÄ±z da olduÄŸunu ifade etti.