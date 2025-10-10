×
Gündem Haberleri

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik#Yol Kapatma
İstanbulda pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 15:04

İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

Kapanacak yollar (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

Alternatif güzergahlar:

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu CaddesiBeyazgül Caddesi.

